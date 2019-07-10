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10.07.19 17:19

Саудовская нефтяная компания вложит $18 миллиардов в увеличение добычи

Saudi Aramco намерена увеличить производственные мощности на месторождениях Марджан (Marjan) и Берри (Berri) в Персидском заливе на 550 тыс. баррелей нефти и на 2,5 млрд кубических футов газа в сутки.

нефть

Согласно пресс-релизу компании, Saudi Aramco уже заключила контракты на сумму $18 млрд с 34 компаниями на выполнение инженерных, закупочных и строительных работ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, мощность месторождения Марджан планируется увеличить на 300 тыс. баррелей нефти в сутки, на Берри – на 250 тыс. баррелей

"Эти две программы значительно расширят возможности Saudi Aramco по добыче и переработке газа, укрепляя наши позиции в качестве ведущего поставщика энергоносителей и удовлетворяя растущий долгосрочный спрос на нефть", – отметил глава компании Амин Насер.

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