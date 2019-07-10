Количество обращений в контакт-центр "Днепропетровскгаз сбыта" за полгода превысило 220 тысяч

Как сообщает пресс-служба компании, чаще всего клиенты консультируются по состоянию лицевого счета и текущей задолженности за потребленный газ, передает БизнесЦензор.

"Клиенты могут получить дистанционный ответ на любой вопрос, позвонив по телефону контакт-центра. Львиная доля обращений в контакт-центр ООО "Днепропетровскгаз" – более 81% – о задолженности", – отмечается в сообщении.

По подсчетам компании, первая пятерка самых популярных обращений выглядит так:

задолженность – 181,1 тыс. обращений; консультации по квитанциям – 22 тыс. обращений; состояние лицевого счета – 18,7 тыс. обращений; консультации по работе "Личного кабинета" на 104.ua – 7,2 тыс. обращений; консультация по льготам и субсидиям – 1,2 тыс.

"Для того, чтобы самостоятельно контролировать состояние лицевого счета, размер начисленной субсидии, наличие долга или переплаты, передать показания счетчика зарегистрируйте "Личный кабинет" на сайте 104.ua. Для этого необходимо знать лишь сумму последнего платежа и номер лицевого счета", – напоминает директор "Днепропетровскгаз Сбыта" Татьяна Соболь.

В компании отмечают, что "Днепропетровскгаз Сбыт" постоянно работает над увеличением способов дистанционного общения с клиентами. Поэтому, кроме контакт-центра, "Личного кабинета" на сайте 104.ua и мобильного приложения 104Mobile для Android, в этом году был разработан еще чат-бот 7104ua в мессенджере Viber и мобильное приложение 104 Mobile Light для пользователей iPhone.

Получить консультацию в контакт-центре ООО "Днепропетровскгаз сбыт" потребители могут ежедневно с 8:00 до 20:00 по телефону 056 79 40 304. Операторы работают без перерывов.

Напомним, ООО "Днепропетровскгаз сбыт" с 1 июля 2015 года выступает гарантированным поставщиком газа для потребителей природного газа города Днепр и Днепропетровской области, с. Темировка Гуляйпольского района Запорожской области и с. Приднепрянское Кобиляцкого района Полтавской области (согласно решению НКРЭКУ №653 от 16 мая 2017 года).

Компания поставляет природный газ почти 1,3 млн бытовым потребителям, 700 бюджетным учреждениям и 152 религиозным организациям.

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