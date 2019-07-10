Верховный Суд разблокировал "большую приватизацию"

Как передает БизнесЦензор, об этом и.о. главы ФГИ Виталий Трубаров сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Фонд государственного имущества выиграл кассацию, которая разблокировала утверждения Кабинетом министров инвестиционных советников на "Одесский припортовый завод", "Угольную компанию "Краснолиманская", завод "Электротяжмаш", "Индар" и "Объединенную горно-химическую компанию", – сообщил Трубаров.

По словам замглавы ФГИ, Кассационный суд в составе Верховного Суда отменил обеспечение по иску, которое фактически на год заблокировало процесс большой приватизации, запрещая Кабмину утверждать отобранных инвестиционных советников.

"Да, само дело по обжалованию результатов отбора инвестсоветников продолжается, но появилась возможность начать подготовку этих предприятий к приватизации", – уточнил глава Фонда.

Трубаров добавил, что 8 июля Фонд направил в Минэкономразвития на согласование проект распоряжения Кабмина об утверждении инвестиционных советников, и после получения необходимых согласований, этот проект можно будет выносить на заседание правительства.

Читайте также: Фонд госимущества проиграл апелляцию по делу о назначении советников по приватизации

Как сообщал БизнесЦензор, ранее ряд компаний заявили, что конкурсы по отбору советников для подготовки к продаже ЧАО "Индар", ПАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), ПАО "Одесский припортовый завод" и госпредприятий "Завод "Электротяжмаш" и "Угольная компания "Краснолиманская" прошли с грубыми правонарушениями при проведении вторых этапов 30-31 июля.

Этими компаниями были ООО "Грант Торнтон" (Украина), Ria Grant Thornton S.P.A. (Италия) и "Грант Торнтон Консалтинг ДОО Скопье" (Македония), входящих в глобальную международную сеть консалтинговых фирм Grant Thornton International,

Речь шла о выборе советников для приватизации пяти крупных госкомпаний.

В частности, для ОПЗ советником была избрана компания Pericles Global Advisory в составе консорциума с White&Case LLP, Kinstellar, KPMG Ukraine и SARS Сapital.

Для угольной компании "Краснолиманская" – "Конкорд Консалтинг" в составе консорциума KPMG, "Бюро Маркуса", Redcliffe Partners.

Для завода "Электротяжмаш" – "KPMG Украина" в составе консорциума Baker McKenzie, Henniger Winkelmann Consulting.

Для "Объединенной горно-химической компании" – "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker Tilly Ukraine, ASSET EXPERTISЕ, Инновационный центр "Экосистема".

Для "Индара" – "Конкорд Консалтинг" в составе консорциума Kreston GCG, "Бюро Маркуса", Redcliffe Partners.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram