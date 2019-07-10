Нацбанк продлил сроки докапитализации банков

Соответствующее постановление НБУ №90 от 9 июля вступает в силу 10 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно документу, Нацбанк будет направлять требование о составлении программы капитализации/реструктуризации банкам, по которым оценка устойчивости в 2019 году проводилась с применением как двух, так и трех этапов, – до 10 сентября 2019 года. Ранее предусматривалось, что эти сроки для банков, которые проходили два этапа, составляли до 10 июля, три этапа – до 10 августа.

Банки, получившие соответствующее требование, должны подать в НБУ программу капитализации/реструктуризации до 15 октября 2019 года. Ранее предусматривалось, что эти сроки для банков, которые проходили два этапа, составляли до 15 августа, три этапа – до 15 сентября.

Банки, оценка устойчивости которых в 2019 году проводилась с применением трех этапов, по результатам которой НБУ определил необходимый уровень нормативов достаточности капитала, должны выполнить соответствующие программы капитализации/реструктуризации и обеспечить соблюдение необходимого уровня нормативов достаточности капитала до 30 сентября 2020 года. Ранее этот срок составлял до конца текущего года.

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Для банков, оценка устойчивости которых в 2019 году проводилась с применением двух этапов, изменений в сроках не предусмотрено. Они должны выполнить соответствующие программы капитализации/реструктуризации и обеспечить соблюдение необходимого уровня нормативов достаточности капитала к концу 2019 года, как это предусмотрено Положением об осуществлении оценки устойчивости банков и банковской системы Украины, утвержденном постановлением НБУ от 22 декабря 2017 года №141.

Как ожидают в НБУ, эти изменения будут способствовать подготовке банками качественной программы капитализации/реструктуризации, а также соблюдению ими необходимого уровня норматива достаточности капитала.

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