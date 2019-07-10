Кабмин изменил условия госгарантий для инвестиционных проектов

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 10 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

В частности, Кабмин уточнил основания для предоставления положительного или отрицательного заключения государственной экспертизы инвестиционных проектов, которым будет оказана государственная поддержка.

Так, перечень критериев положительного или отрицательного заключения дополняется критериям соответствия требованиям законодательства, актуальности проекта, а также учета в нем экологических, экономических и социальных интересов общества. Правительство также определил сроки проведения государственной экспертизы инвестиционных проектов в течение 40 рабочих дней со дня поступления документов.

Кроме того, принятое постановление упрощает для заявителя процесс получения документа о корректности расчетов инвестиционного проекта. Вместо справки из банков нужно будет предоставить документ от потенциального кредитора, который планирует финансировать проект.

Изменения в постановление также предусматривают, что при принятии решения о предоставлении государственной поддержки инвестиционным проектам будет учитываться наличие у субъекта хозяйствования задолженности перед государством по кредитам, привлеченным государством или под государственные гарантии, а также задолженность по выплате заработной платы своим работникам.

В указанном постановлении правительство также учло изменения в Бюджетный кодекс о необходимости учета рисков, связанных с предоставлением государственных гарантий инвестиционной деятельности (предельно допустимое отношение гарантированного государственного долга к ВВП и предельного объема предоставления государственных гарантий) при подготовке Бюджетной декларации.

"Принятое сегодня постановление сделает более прозрачным процесс предоставления государственных гарантий для реализации инвестиционных проектов. Прежде всего – уменьшит количество бумаг при оформлении проектов, потому что не будет дублирования документов, представляемых для участия в отборе. Мы также совершенствуем процедуру экспертизы инвестиционных проектов, в частности – оценку рисков Министерством финансов Украины. И наконец, измененное постановление полностью соответствует принципам трехлетнего бюджетного планирования", – пояснил первый вице-премьер Степан Кубив.

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