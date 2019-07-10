Рост цен в июне вновь превысил прогноз Нацбанка

Об этом говорится в комментарии Нацбанка, передает БизнесЦензор.

"В то же время отклонения от прогноза существенно сократилось, если сравнить с маем, благодаря ожидаемому исчерпанию влияния неблагоприятных факторов предложения. Базовая инфляция снижалась даже несколько быстрее, чем прогнозировалось", – отмечается в сообщении.

Как указывает НБУ, базовая инфляция в июне осталась на уровне 7,4% в годовом измерении, в том числе благодаря жесткой монетарной политике, сдерживавшей фундаментальное давление на цены, в частности через канал обменного курса.

В то же время рост цен на продукты питания с высокой степенью обработки ускорился (до 8,9% г/г). В частности, вследствие сокращения предложения и повышение мировых цен на мясо выросла стоимость мясных продуктов. Ниже урожай пшеницы предыдущего года и в дальнейшем предопределял ускорение роста цен на хлеб.

"Фактические показатели инфляции свидетельствуют, что фундаментальное инфляционное давление постепенно снижается, как и прогнозировалось Национальным банком. Несмотря на ускорение роста цен на отдельные овощи и фрукты в июне в результате неблагоприятных погодных условий, в целом негативное влияние временных факторов предложения овощей, которые обусловили высокие показатели инфляции в предыдущие месяцы, постепенно исчерпывается", – отмечается в комментарии Нацбанка.

Обновленные оценки инфляции, а также прогноз других макроэкономических показателей НБУ обнародует 18 июля.

Как сообщалось, по данным Госстата, потребительские цены в июне 2019 года снизились на 0,5% после роста на 0,7% в мае, а с начала года выросли на 3,6%.

По сравнению с июнем 2018 года цены выросли на 9%. Базовая инфляция в июне, по сравнению с маем, составила 0%, с начала года – 2,3%.

Согласно обнародованному в апреле прогнозу, Национальный банк продолжает ожидать, что инфляция снизится до 6,3% на конец 2019 года и 5% на конец 2020 года.

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