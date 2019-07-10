Заявку на конкурс по строительству энергомоста из Украины в ЕС подал один претендент

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности по итогам раскрытия поданных на конкурс предложений, передает БизнесЦензор.

В соответствии с требованиями конкурсной документации общий срок проведения конкурсной комиссией оценки, сравнения конкурсных предложений и определение победителя конкурса не должен превышать 45 (сорок пять) календарных дней со дня раскрытия конкурсных предложений.

Как сообщалось,Ukraine Power Bridge Company Limited, учредителем которой является Polenergia (Люксембург), зарегистрирована в Ирландии в феврале 2019 года и представляет консорциум из компаний Westinghouse Electric Sweden AB, Polenergia International S.àr.l. и EDF Trading Limited.

Энергомост "Украина-ЕС" предусматривает организацию выдачи мощности с блока №2 Хмельницкой АЭС в энергосистему ЕС, путем включения его в состав Бурштынского энергоострова вместе с 750/330 кВ ПС "Западноукраинская" и 750 кВ ЛЭП ХАЭС-Жешув (Польша). Получаемые от экспорта электроэнергии с этого блока средства планируется использовать для финансирования строительства блоков №3-4 на Хмельницкой АЭС.

Министерство энергетики и угольной промышленности оценивало, что в целом частные инвестиции в проект должны составить 243,5 млн евро. В том числе 47,7 млн евро планируется направить на организацию выдачи мощности с блока №2 Хмельницкой АЭС в энергосистему ЕС. Еще 195,8 млн евро будет направлено на программу повышения эффективности и увеличения мощности шести блоков (№2,3 ЮУАЭС и №1,3,4,5 ЗАЭС).

Отдельно подписанный двухсторонний договор купли-продажи между участниками проекта будет распространяться на всю электроэнергию, выработанную блоком №2 ХАЭС, кроме потерь при передаче и затрат на собственные нужды. Ожидается, что около 5-6 млрд кВт-ч электроэнергии ежегодно вырабатываемые блоком будут покрыты за счет снятия диспетчерских ограничений на работу всех блоков АЭС и последующего увеличения их мощности.

Фактически "Энергоатом" должен будет передавать частному партнеру электроэнергию со второго блока ХАЭС на границе с ЕС, который будет ее реализовывать по средневзвешенным ценам продаж энергетических бирж Венгрии, Словакии, Румынии и Польши.

По итогам реализации электроэнергиии частный партнер должен ежемесячно осуществлять ее оплату "Энергоатому" за вычетом внесенных в проект инвестиций, премии за фактически внесенные инвестиции, а также полученные в результате продаж операционные затраты и маржи от операционной прибыли за продажу электроэнергии. Составляющие операционных расходов, размеры премии и маржа должны быть предоставлены участниками в рамках конкурса по отбору партнера проекта.

Согласно конкурсной документации, предложенная участником маржа операционной прибыли за продажу электроэнергии на рынках ЕС не должна превышать 3,5%, а награда за внесенные инвестиции – не свыше 14,69% годовых от суммы непогашенных инвестиций.

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