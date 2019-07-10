Доходы местных бюджетов за полгода выросли на 20%, – Зубко

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

В частности, от налога на доходы физических лиц в местные бюджеты поступило 77,2 млрд грн, что на 13,9 млрд грн или на 22% больше поступлений за соответствующий период прошлого года.

Поступления от платы за землю за указанный период составили 15,6 млрд грн (рост на 23,4%).

Фактические поступления от единого налога в первом полугодии составили 16,2 млрд грн (рост на 22,8%), от налога на недвижимое имущество – 2,1 млрд грн (прирост на 32,3%).

Как сообщалось, за первый квартал 2019 года поступления собственных доходов общего фонда местных бюджетов Украины выросли на 8,9 млрд грн или на 17,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, и составили 60,4 млрд грн.

С начала внедрения реформы децентрализации – с 2014 года – местные бюджеты выросли с 70 млрд грн до почти 270 млрд грн в 2018 году.

По оценке Кабинета министров, местные бюджеты в 2019 году вырастут до 267 млрд грн, что на 14,1% больше, чем в 2018 году.

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