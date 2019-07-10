Нацсовет телерадиовещания объявит конкурсы на 170 FM-частот

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Национальный совет подготовил план по развитию украинского радиопространства, который предусматривает развитие Общественного вещания. Завтра на заседание вынесены шесть форматных радиоконкурсов, которые в целом насчитывают 170 FM-частот. Это первый за пять лет настолько большой проект, который охватывает 23 области Украины, 41 частоту в 20 областных центрах", – сказал он.

По словам Оноприенко, концепция конкурсов предусматривает шесть форматов: информационное вещание, образовательно-развлекательное, культурно-художественное, военно-патриотическое, местное и музыкально-развлекательное.

Конкурс развития информационного вещания, в частности, предусматривает 36 FM-частот в таких городах как Киев, Ужгород, Ивано-Франковск, Одесса. Также охватываются приграничные территории Украины и районы "белых пятен".

Конкурс развития образовательно-развлекательного вещания - 38 FM-частот. Города: Винница, Мариуполь, Житомир, Запорожье, Кропивницкий, Львов, Николаев, Полтава, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Черновцы, Чернигов.

Конкурс по развитию культурно-художественного вещания - 15 FM-частот: Винница, Днепр, Житомир, Запорожье, Кропивницкий, Львов, Николаев, Полтава, Херсон.

Конкурс по развитию военно-патриотического вещания - 8 FM-частот в Запорожье, Львове, Николаеве, Полтаве и Херсоне.

Конкурс по развитию местного радиовещания - 68 FM-частот: Запорожье, Тернополь, Чернигов.

Конкурс по развитию сетей музыкально-развлекательного вещания - 5 FM-частот: Житомир, Львов, Полтава Херсон.

"За последние пять лет мы построили самую мощную радиосеть в Украине, аналогов ей нет. Эта сеть объединяет 157 населенных пунктов, где установлены 157 передатчиков в 24 областях Украины. Сейчас среди наших ключевых целей - достройка сетей Общественного вещания. Это будет новый этап", - отметил во время брифинга член Нацсовета Сергей Костинский.

При этом он добавил, что в 2014-2019 годах было выдано 294 FM-частоты. Большинство из них получила Национальная общественная телерадиокомпания – 203. Еще 83 частоты выданы региональным и общенациональным вещателям, восемь частот получило военно-патриотическое радио "Армия FM".

В регионах наибольшее количество частот за указанный период получили телерадиоорганизации в Донецкой (52 частоты), Луганской (45 частот), Херсонской (31 частота), Харьковской (25 частот) и Львовской (21 частота) областях.