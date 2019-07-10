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10.07.19 13:47

Зеленский назначил нового губернатора Киевской области

Президент Владимир Зеленский назначил Михаила Бно-Айрияна новым главой Киевской областной государственной администрации

Зеленский назначил нового губернатора Киевской области

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор.

Удостоверение новому главе ОГА Зеленский вручил в Борисполе, во время встречи с активом Киевской области.

Бно-Айриян родился в 1984 году в Баку, учился Киевском университете им. Шевченко по специальности "международные экономические отношения", а также в российском МГИМО.

Работал в посольстве Украины в РФ в 2009-2011 годах. В 2011-2013 годах был советником главы МИД Константина Грищенко по странами Ближнего Востока, Африки и СНГ.

После Евромайдана Бно-Айриян работал во главе департамента стратегического планирования и евроинтеграции в Минэнерго. С 2016 года работал в НЭК "Укрэнерго".

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