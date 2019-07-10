БизнесЦензор

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10.07.19 12:29

В Украине закрылась сеть виномаркетов "Поляна"

Последний магазин некогда крупнейшей украинской сети виномаркетов "Поляна" перестал работать чуть более месяца назад.

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Об этом со ссылкой на НВ Бизнес сообщает БизнесЦензор.

"Последний магазин, который находился на ул. Глубочицкой в Киеве, был закрыт чуть более месяца назад", — рассказывает руководитель компании-дистрибутора.

Номера телефонов, указанные на сайте сети "Поляна", не отвечают, а помещение центрального офиса и магазина по ул. Обсерваторная, 12а сейчас сдается в аренду за 300 тыс. грн в месяц.

Эксперты считают, что владельцы "Поляны" стали заложниками быстрого развития, не угадали с форматом магазинов и пытались копировать конкурентов.

Первый магазин сети "Поляна" открылся в 2009 году, через 3 года после появления магазина GoodWine.

Сеть магазинов "Поляна" тогда принадлежала компании Марком, которая была официальным дистрибутором коньяка Hennessy и около 70% поставляемых в Украину вин Нового света. "Марком" принадлежала предпринимателю Илье Гринбергу.

В 2013 году сеть управляла 35 магазинами.

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