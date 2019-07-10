НАБУ сообщило о подозрении заместителю главы Государственной архивной службы

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАБУ сообщает БизнесЦензор.

Подозрение сообщено в злоупотреблении влиянием (ст.369-2 УК Украины) и внесении недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на осуществление функций государства или местного самоуправления (ст.366-1 УК Украины).

"Следствие установило, что чиновник в обмен на $10 тыс неправомерной выгоды пообещал содействие в трудоустройстве лица в Фонд государственного имущества Украины", - сообщает НАБУ.

Впоследствии стороны договорились об уменьшении стоимости "услуги" - до $9,8 тыс. Деньги передавались двумя траншами. При получении второго - в размере $4,8 тыс чиновника задержали.

Также детективы НАБУ осуществляли еще одно расследование, в рамках которого в действиях заместителя председателя "Укргосархива" установили иное правонарушение: внесение в электронную декларацию заведомо недостоверных сведений.

Чиновник не отразил полученные им доход в 1,24 млн грн и расходы в 1,105 млн грн, а также информацию о двух сделках: купли-продажи и дарения (по последней он подарил другому лицу недвижимость стоимостью 3,299 млн грн).

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.