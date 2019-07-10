Основную часть нелегальных работников в Чехии составили украинцы

Об этом со ссылкой на Радио Прага сообщает БизнесЦензор.

По официальным данным Министерства труда и социальных дел Чехии за 2018 год, в стране нелегально трудились 3800 иностранцев. 80% нелегальных работников были родом из Украины.

Как заявляют представители Экономической палаты Чехии, проблема заключается в низкой гибкости официальной системы трудоустройства украинцев.

"Незаконное привлечение иностранцев к трудовой деятельности связано также с тем, что работодатели стремятся уложиться в сроки исполнения производственных заказов, и поэтому готовы рисковать санкции", - говорится в докладе Минтруда.

В прошлом году работники ведомства предъявили штрафы 500 фирмам на сумму, превышающую 150 миллионов крон, пишет чешское издание E15. Нарушения были зафиксированы в ходе проверки 7200 предприятий.

Как сообщал БизнесЦензор, Чехия рассматривает возможность удвоения квоты на приглашения украинских работников в рамках программы, функционирующей с 2016 года.

В Чехии легально работают 120 тыс. граждан Украины, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.