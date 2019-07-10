Количество обращений в центр обслуживания "Ривнегаза" выросло на 15%

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Ривнегаз" сообщает БизнесЦензор.

"За первое полугодие 2019 в центр обслуживания клиентов в Ривного потребители услуг газовой компании обратилось 65,6 тыс раз. Это на 8,3 тыс раз больше, чем за аналогичный период 2018 года. Со дня открытия клиенты АО "Ривнегаз" посетили центр более 341,6 тыс раз", - сообщает компания.

"Развитие клиентского сервиса и современный подход в предоставлении услуг для потребителей является приоритетным направлением в работе АО "Ривнегаз", - говорит председатель правления компании Петр Дубас.

По его словам, сейчас в Ривненской области работает 4 центра обслуживания клиентов компании. Планируется открытие еще одного в городе Березное.

В центрах обслуживания клиентов "Ривнегаза" можно получить информацию о газоснабжению и газификации (консультации по лицевому счету, выдача справок, выяснить вопросы по установке счетчиков, присоединению к газовой сети, реконструкции системы газоснабжения).

Для удобства посетителей в центре внедрена автоматизированная "электрона очередь", программное обеспечение которой позволяет оптимально распределить клиентские потоки и уменьшить время ожидания потребителей в очереди. Электронные табло и голосовые сообщения информируют клиентов в операционном зале о наличии и номере свободных менеджеров.

"Впрочем, чтобы каждый раз не обращаться в ЦОК, в центре можно зарегистрироваться, чтобы передавать показатели и контролировать свой счет через Личный кабинет. В этом году для популяризации мобильного приложения была организована акция - розыгрыш смартфона среди тех, кто зарегистрировался в период с 8 по 27 апреля. В ней приняли участие 455 потребителей", - сообщает компания.

"Центр обслуживания клиентов открыли в Ривном еще в 2016 года. С тех пор для клиентов газораспределительной компании открыты еще 3 центра обслуживания в городах Сарны, Здолбунов и Дубно", - сообщает "Ривнегаз".