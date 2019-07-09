Пунктуальность украинских авиакомпаний резко упала с началом лета. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, передает БизнесЦензор.

В целом в июне украинские авиакомпании осуществили 5,34 тыс. рейсов

В то же время пунктуальность иностранных авиакомпаний в июне снизилась до 77,4% (с 82,8% в мае), а общее количество выполненных рейсов составило 3,12 тыс.

Среди украинских авиакомпаний, совершивших в июне более 50 рейсов, наиболее пунктуальной остается "Мотор Сич" с показателем в 93,7% при общем числе рейсов 270. За ней следует Windrose с показателем в 88,6% при общем числе рейсов 642. Пунктуальность крупнейшей на рынке авиакомпании "Международные авиалинии Украины" составила 78% при общем числе рейсов 3,15 тыс.

В июне рейтинг пунктуальности среди иностранных авиакомпаний с показателем 100% возглавили Alitalia, Aigle Azur, Aegean Airlines, Iraqi Airways, Bulgaria Air и Tarom, выполнившие до 30 рейсов за месяц.

Среди бюджетных авиакомпаний в июне наилучшие показатели по пунктуальности у Wizzair Hungary – 82,4% при 557 рейсах.

Как сообщалось, пунктуальность иностранных авиакомпаний в мае 2019 года снизилась до 82,8% (с 85,4% в апреле этого года). Общее количество выполненных рейсов составило 3,2 тыс.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram