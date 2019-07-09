Глава Фискальной службы уволил руководителей четырех таможен

Об этом сообщил и.о. главы Государственной фискальной службы (ГФС) Александр Власов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Эту работу будут выполнять профессиональные специалисты из числа руководящего состава таможенных департаментов ГФС", – отметил Власов.

Глава Фискальной службы также заявил о готовности ДФС к реализации подписанного сегодня президентом указа "О мерах по противодействию контрабанде и коррупции при таможенном оформлении товаров".

Власов также сообщил, что в ближайшее время планируется встреча с председателем новосозданной Государственной таможенной службы Максимом Нефьодовым по обсуждению практической реализации данного указа.

"Также будем подключать технические средства таможенного контроля: сканеры, весы, системы фото-, -видеофиксации. Первое стационарное сканирующее устройство запускаем до конца июля на пункте пропуска "Порубное" Черновицкой таможни ГФС, что на границе с Румынией", – пообещал чиновник.

Ранее во вторник замглавы Офиса президента Алексей Гончарук заявил, что президент Владимир Зеленский призвал и.о. главы Государственной фискальной службы Александра Власова принять "жесткие решения" по главам четырех указанных таможен.

Как сообщалось, 9 июля президент Владимир Зеленский подписал указ "О мерах по противодействию контрабанде и коррупции при таможенном оформлении товаров".

Согласно документу, Кабинету министров поручено обеспечить на едином веб-портале органов исполнительной власти создать информационный ресурс для добровольного и публичного декларирования товаров значительного количества наименований, которые ввозятся на таможенную территорию Украины одной партией.

Правительство также обязано проработать вопрос обнародования в формате открытых данных обезличенной информации о таможенной стоимости товаров, а также предпринять меры для установления обмена таможенной информацией с информационными системами других государств.

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