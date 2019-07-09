Нацбанк отменил все ограничения на вывод дивидендов за границу

Как передает БизнесЦензор, указанное решение утверждено постановлением правления НБУ №91 от 9 июля и вступает в силу 10 июля.

Таким образом, с 10 июля бизнес с иностранным капиталом больше не ограничен лимитом на перечисление дивидендов за границу или на счета нерезидентов в Украине в размере 12 млн евро на месяц для одного юридического лица.

"Очередное валютное послабление не будет иметь негативных последствий для макрофинансовой стабильности. В первом полугодии бизнес перечислил за границу дивиденды на сумму $1,27 млрд, из которых $1,07 млрд – за счет купленной валюты. Такие объемы перечисления и покупки валюты является на 20% и 14% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", – отмечается в сообщении.

Нацбанк уверяет, что репатриация дивидендов не оказывает существенного влияния на рынок, ведь покупка валюты на эти цели составляет около 4% от общего спроса клиентов банков на иностранную валюту.

"Отмена лимита на репатриацию дивидендов является третьим существенным валютным ослаблением за последние три недели. Ранее Национальный банк отменил требование обязательной продажи валютной выручки и лимит на финансирование представительств украинского бизнеса за рубежом", – напомнили в НБУ.

Как сообщалось, с 8 мая Национальный банк Украины (НБУ) в рамках валютной либерализации повысил лимит на репатриацию дивидендов с 7 до 12 млн евро в месяц.

Национальный банк Украины прогнозирует объем репатриированных в 2019 году дивидендов на уровне $3-3,5 млрд, тогда как в 2018 году он составил $3,3 млрд.

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