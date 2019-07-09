Суд оправдал Труханова по делу о присвоении 185 миллионов из бюджета

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), передает БизнесЦензор.

"Суд не нашел доказательств вины указанных лиц в инкриминируемых им преступлениях и признал их невиновными. Однако прокуроры САП категорически не согласны с указанным судебным решением", – сказано в сообщении.

Так, по мнению стороны обвинения, детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП проведено всестороннее, полное и объективное досудебное расследование в указанном уголовном производстве, собрано многочисленное количество надлежащих и допустимых доказательств, которые в своей совокупности в полном объеме доводят виновности Одесского городского головы и других лиц в совершении инкриминируемых им преступлений.

"После с ознакомлением с полным текстом приговора, прокурорами САП будет подана апелляционная жалоба на указанное решение суда", – подчеркивается в сообщении.

В ходе рассмотрения дела Малиновский районный суд Одессы признал недопустимыми ряд доказательств, в частности, экспертизу по стоимости здания ОАО ХК "Краян", за которое городской совет, по версии следствия, заплатил завышенную цену, сообщает Украинская правда.

Защита Труханова утверждала, что определить рыночную стоимость в условиях нестабильного рынка невозможно, тогда как в САП считали экспертизу стоимости крайне важным для дела доказательством.

Недопустимым доказательством суд также назвал сообщение о подозрении Геннадию Труханову и нескольким его вероятным сообщникам. Защита утверждает, что городскому голове Одессы о подозрении сообщил следователь, который не был на это уполномочен.

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Как сообщалось, мэр Одессы Геннадия Труханова, нескольких должностных лиц горсовета и предпринимателей обвиняют в завладении 185 млн грн из местного бюджета через покупку здания обанкротившегося завода "Краян" по завышенной стоимости.

По версии следствия, в сентябре 2016 мэрия Одессы приобрела здание, ранее входившая в состав целостного имущественного комплекса ГП "Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016 году сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованным ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн.

Полученные от мэрии 185 млн грн фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности, руководитель которой сейчас находится в зоне АТО.

Счета частной компании-продавца здания арестованы. С тех пор постоянно совершались попытки снять ареста со счетов, в том числе путем внезапного изменения цены договора в январе 2018 года.

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