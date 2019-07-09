Франция введет экологический налог на авиабилеты

Об этом сообщила министр по делам транспорта Франции Элизабет Борн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

В случае повышения сбора он распространится на все рейсы, выполняемые из аэропортов Франции, за исключением перелетов на остров Корсика и французские заморские территории.

В частности, сбор на билеты эконом-класса внутри Франции и в пределах Европы составит 1,5 евро, за пределы Европы – 3 евро.

При покупке билета в бизнес-класс сбор на внутрифранцузские и внутриевропейские перелеты составит 9 евро, на другие континенты – 18 евро.

В Париже ожидают, что новый сбор ежегодно будет приносить французской казне около 182 миллионов евро. Эти деньги планируют инвестировать в "экологически благоприятную" инфраструктуру, в первую очередь в железную дорогу.

Введение налога было одобрено специальным экологическим советом, возглавляемым президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

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