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09.07.19 20:08

Антимонопольный комитет впервые сорвал сроки рассмотрения тендерной жалобы

Отставка первой замглавы Антимонопольного комитета Марии Нижник 8 июля привела к прекращению работы Административной коллегии по обжалованию закупок. В результате коллегия впервые за время действия закона "О публичных закупках" нарушила срок рассмотрения жалобы.

Антимонопольный комитет впервые сорвал сроки рассмотрения тендерной жалобы

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

В частности, нарушены сроки по жалобе ООО "Модультехсервис" на определение победителем другой фирмы в закупке Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления.

Структура Минобороны проводила закупку работ по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в военном городке Дачное-2 (с. Дачное, Одесская область) по переговорной процедуре для нужд обороны.

"Модультехсервис" жаловался на то, что заказчик неправомерно признал победителем закупки ООО "СК "Укринтерстрой". Жалоба была загружена в систему "Прозорро" 21 июня.

Закупка для нужд обороны предусматривает сокращенные сроки рассмотрения – 10 рабочих дней. С учетом того, что 28 июня был выходным по случаю Дня Конституции, этот срок истекал 8 июля.

Админколегия сначала назначила рассмотрение жалобы на 4 июля, однако впоследствии перенесла его на 8 июля, последний установленный законом день рассмотрения.

В середине дня на сайте президента Украины появился указ об отставке госуполномоченный Марии Нижник. После этого она не могла выполнять свои функции в составе Админколегии. И Админколегия прекратила свою работу из-за нехватки госуполномоченных, которые могли работать 8 июля.

На минувшей неделе президент Владимир Зеленский также уволил Андрея Вовка с должности заместителя председателя АМКУ – государственного уполномоченного. Также президент уволил Валерия Полюховича и Агию Загребельскую с должностей государственных уполномоченных АМКУ.

Госуполномоченные Мария Процишен и Светлана Панаиотиди находились в отпуске, а председатель АМКУ Юрий Терентьев не имел права быть членом Админколегии. Поэтому после отставки Нижник рассматривать жалобы могли только Анна Артеменко и Нина Сидоренко, то есть только двое из трех необходимых членов Админколегии.

Поэтому из-за нехватки кадров 8 июля Админколегия прекратила работу и возобновила 9 июля с выходом на работу Светланы Панаиотиди. Именно 9 июля Админколегия приняла решение о переносе рассмотрения жалобы "Модультехсервису" на 16-00 этого же дня. Однако по закону рассмотрение должно было состояться на сутки раньше.

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