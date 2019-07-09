Антимонопольный комитет впервые сорвал сроки рассмотрения тендерной жалобы

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

В частности, нарушены сроки по жалобе ООО "Модультехсервис" на определение победителем другой фирмы в закупке Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления.

Структура Минобороны проводила закупку работ по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в военном городке Дачное-2 (с. Дачное, Одесская область) по переговорной процедуре для нужд обороны.

"Модультехсервис" жаловался на то, что заказчик неправомерно признал победителем закупки ООО "СК "Укринтерстрой". Жалоба была загружена в систему "Прозорро" 21 июня.

Закупка для нужд обороны предусматривает сокращенные сроки рассмотрения – 10 рабочих дней. С учетом того, что 28 июня был выходным по случаю Дня Конституции, этот срок истекал 8 июля.

Админколегия сначала назначила рассмотрение жалобы на 4 июля, однако впоследствии перенесла его на 8 июля, последний установленный законом день рассмотрения.

В середине дня на сайте президента Украины появился указ об отставке госуполномоченный Марии Нижник. После этого она не могла выполнять свои функции в составе Админколегии. И Админколегия прекратила свою работу из-за нехватки госуполномоченных, которые могли работать 8 июля.

На минувшей неделе президент Владимир Зеленский также уволил Андрея Вовка с должности заместителя председателя АМКУ – государственного уполномоченного. Также президент уволил Валерия Полюховича и Агию Загребельскую с должностей государственных уполномоченных АМКУ.

Госуполномоченные Мария Процишен и Светлана Панаиотиди находились в отпуске, а председатель АМКУ Юрий Терентьев не имел права быть членом Админколегии. Поэтому после отставки Нижник рассматривать жалобы могли только Анна Артеменко и Нина Сидоренко, то есть только двое из трех необходимых членов Админколегии.

Поэтому из-за нехватки кадров 8 июля Админколегия прекратила работу и возобновила 9 июля с выходом на работу Светланы Панаиотиди. Именно 9 июля Админколегия приняла решение о переносе рассмотрения жалобы "Модультехсервису" на 16-00 этого же дня. Однако по закону рассмотрение должно было состояться на сутки раньше.

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