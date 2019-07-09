Госстат впервые в году зафиксировал снижение цен

Об этом сообщила Государственная служба статистики (Госстат), передает БизнесЦензор.

По сравнению с июнем 2018 года цены выросли на 9%.

Базовая инфляция в июне, по сравнению с маем, составила 0,0%, с начала года – 2,3%.

По данным Госстата, на потребительском рынке в июне цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 1,1%. Больше всего (на 26,7% и 14,3%) подешевели яйца и овощи. На 2-0,4% снизились цены на сало, молоко, свинину, сметану, рис, кисломолочную продукцию.

В то же время на 9,3% и 6,7% подорожали фрукты и сахар, на 1,4-0,5% - хлеб, мясо птицы, продукты переработки зерновых, рыба и продукты из рыбы.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия в июне повысились на 1,2%, в т.ч. на табачные изделия – на 1,8%, алкогольные напитки – на 0,7%.

Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 1,4% в Госстате объясняют снижением цен на природный газ на 6,4%.

Вместе с тем произошло повышение тарифов на водоснабжение на 1,2%, канализацию – на 0,9%, содержание домов и придомовых территорий – на 0,8%.

Повышение цен на транспорт в целом на 0,3% в основном вызвано подорожанием проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 7,6%. Вместе с тем на 0,2% подешевели топливо и масла.

Как сообщалось, по данным Госстата, инфляция в Украине в мае замедлилась до 0,7% после роста на 1% в апреле и на 0,9% – в марте.

Рост потребительских цен в Украине в 2018 году замедлился до 9,8% по сравнению с 13,7% в 2017 году.

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