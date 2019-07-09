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09.07.19 18:25

Отток капитала из России в первом полугодии вырос в 2,5 раза

Чистый отток капитала из РФ в первом полугодии 2019 года, по оценке ЦБ РФ, увеличился в 2,5 раза – до $27,3 млрд, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, когда он составил $11,1 млрд.

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Об этом свидетельствуют данные центробанка РФ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

ЦБ РФ отмечает, что определяющую роль в формировании показателя сыграли операции банков по размещению средств за рубежом и погашению обязательств перед нерезидентами.

Ранее ЦБ РФ сообщал, что, по предварительной оценке, чистый вывоз капитала в январе-мае 2019 года составил $35,2 млрд. Следовательно, в июне приток мог составить $7,9 млрд.

Министерство экономического развития России в апреле повысило оценку чистого оттока капитала в 2019 году до $38 млрд с $19,2 млрд.

По итогам 2018 года ЦБ РФ оценил чистый отток капитала в $67,5 млрд.

По уточненному прогнозу ЦБ, отток капитала из РФ в 2019 году при среднегодовой цене нефти $65 за баррель (базовый сценарий) ожидается на уровне $50 млрд.

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