Отток капитала из России в первом полугодии вырос в 2,5 раза

Об этом свидетельствуют данные центробанка РФ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

ЦБ РФ отмечает, что определяющую роль в формировании показателя сыграли операции банков по размещению средств за рубежом и погашению обязательств перед нерезидентами.

Ранее ЦБ РФ сообщал, что, по предварительной оценке, чистый вывоз капитала в январе-мае 2019 года составил $35,2 млрд. Следовательно, в июне приток мог составить $7,9 млрд.

Министерство экономического развития России в апреле повысило оценку чистого оттока капитала в 2019 году до $38 млрд с $19,2 млрд.

По итогам 2018 года ЦБ РФ оценил чистый отток капитала в $67,5 млрд.

По уточненному прогнозу ЦБ, отток капитала из РФ в 2019 году при среднегодовой цене нефти $65 за баррель (базовый сценарий) ожидается на уровне $50 млрд.

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