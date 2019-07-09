Зеленский подписал указ об улучшении покрытия мобильного интернета

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №497/2019 от 8 июля обнародован на сайте главы государства и вступает в силу с дня опубликования.

Кабинету министров во взаимодействии с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, поручено обеспечить выполнения предусмотренных указом мероприятий и ежемесячно информировать президента о результатах работы.

В частности, поручено к 1 августа определить условия совместного функционирования радиоэлектронных средств специальных пользователей радиочастотного ресурса Украины с радиоэлектронными средствами сетей мобильной связи третьего и четвертого поколений в диапазонах радиочастот 790-960 МГц.

Согласно указу, уже к 1 августа поручено утвердить план мероприятий по высвобождению радиочастотного ресурса в диапазоне радиочастот 790-862 МГц для внедрения систем подвижной (мобильной) связи третьего и четвертого поколений.

К 1 октября должны быть установлены сроки и условия высвобождения радиочастотного ресурса в диапазонах радиочастот 880-915 МГц, 925-960 МГц специальными пользователями.

Также к 1 октября нужно предпринять меры по устранению фрагментации радиочастотного ресурса Украины в диапазонах радиочастот 824 960 МГц для внедрения мобильной связи третьего и четвертого поколений.

Кабмину и НКРСИ также поручено способствовать внедрению новых радиотехнологий третьего и/или четвертого поколений, в том числе путем изменения Плана использования радиочастотного ресурса в случае принятия решения о возможности досрочного внедрения новой радиотехнологии. Также органы власти должны обеспечить выдачу и переоформление на пропорциональной и прозрачной основе лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины в диапазоне 790 - 960 МГц, обеспечив гармонизированное с Европейским Союзом использования радиочастот в указанном диапазоне и конкурентные условия на рынке услуг мобильной связи.

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