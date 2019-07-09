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09.07.19 20:17

Космическая компания Ричарда Брэнсона выйдет на биржу до конца года

Аэрокосмическая компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic планирует выйти на биржу до конца года.

Космическая компания Ричарда Брэнсона выйдет на биржу до конца года

Как говорится в пресс-релизе Virgin Galactic, компания намерена разместить свои акции в рамках сделки по слиянию с Social Capital Hedosophia Holdings – специализированной компанией по целевым слияниям и поглощениям (SPAC), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Social Capital Hedosophia Holdings, созданная в 2017 году в результате слияния венчурных фондов Social Capital и Hedosophia, будет владеть 49% долей в объединенной компании.

Стоимость объединенной фирмы оценивается в $1,5 млрд.

Газета The Wall Street Journal ранее сообщила, что SPAC планирует инвестировать в Virgin Galactic $800 млн.

По данным Virgin Galactic, основатель и глава Social Capital Hedosophia Holdings Чамат Палихапития дополнительно вложит $100 млн и возглавит объединенную компанию.

Ожидается, что Virgin Galactic станет первой публичной компанией, занимающейся организацией космического туризма. Листинг намечен на вторую половину 2019 года.

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Основатель компании Ричард Брэнсон отметил, что Virgin Galactic добилась "значительного прогресса" в реализации программы испытательных полетов и готовится начать коммерческие запуски, что позволит ей "открыть космос для новых инвесторов и нескольких тысяч новых космонавтов".

Сроки начала коммерческих рейсов сдвинулись из-за крушения корабля SpaceShipTwo в 2014 году. В результате аварии погиб один из пилотов, еще один член экипажа корабля получил сильные травмы.

Тем не менее, на данный момент уже около 600 человек купили у Virgin Galactic места для суборбитального полета, в общей сумме заплатив около $80 млн.

Главными конкурентами Virgin Galactic являются Blue Origin, которую возглавляет основатель Amazon Джефф Безос, и Space Exploration Technologies (SpaceX) Илона Маска.

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