Силовики пришли с обысками в Фонд государственного имущества (обновлено)

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает БизнесЦензор.

"Следственное действие санкционировано и проводится в рамках расследования по факту возможного совершения коррупционного преступления, подследственного НАБУ. Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить относительно упомянутых следственных действий", – сказано в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация о задержании и.о. главы Фонда госимушества Виталия Трубарова, однако вице-премьер Павел Розенко опроверг ее, указав, что глава ФГИ находился на заседании правительственного комитета.

Сам Трубаров подтвердил, что находился на заседании правительственного комитета, опровергнув свое задержание.

Впоследствии в пресс-службе СБУ сообщили, что совместная с детективами НАБУ операция проводилась по делу задержанного на взятке заместителя председателя Государственной архивной службы.

"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал $10 тысяч от мужчины за содействие в устройстве на государственную службу в Фонд госимущества. Чиновник обещал "решить вопрос" через свои связи среди чиновников Фонда", – сказано в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленника со в ресторане в центре столицы во время получения второй части взятки в размере $4,8 тыс.

"В рамках уголовного производства, начатого по ст. 368 Уголовного кодекса, проводятся следственные действия, решается вопрос об объявлении чиновнику подозрения в совершении преступления. Проверяется информация о возможной причастности к уголовным преступлением должностных лиц Фонда госимущества", – сообщают в СБУ.

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