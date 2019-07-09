"Днепропетровскгаз" обнаружил 7 тысяч повреждений газовых сетей с начала года

Как сообщает пресс-служба компании, всего в этом году необходимо проверить 17,3 тыс. км газовых сетей региона, передает БизнесЦензор.

"Специалисты комплексно-приборного обследования должны владеть отличными теоретическими знаниями, профессионально использовать несколько десятков самых сложных приборов и педантично следовать инструкциям и требованиям техники безопасности. Приборная диагностика помогает вовремя ликвидировать дефекты на газопроводах и максимально продлить срок службы газовых сетей", – отметил технический директор АО "Днепропетровскгаз" Сергей Бачурин.

Главная задача специалистов данного подразделения заключается в проведении проверок технического состояния газопроводов, сокращению потерь природного газа и обеспечения бесперебойной транспортировки газа для клиентов.

В компании отмечают, что львиная доля всех работ по комплексному обследованию газопроводов приходится на летний период.

Во время диагностики, с помощью специальных высокоточных приборов проводится техническая оценка состояния газопровода, измерение толщины стенки металла трубы, изоляции, выявляются коррозионные процессы, места повреждений газопроводов и утечек газа. Это позволяет предупредить аварийные ситуации на сетях в отопительном сезоне.

При обнаружении проблемного участка специалисты службы КПО передают заявку в аварийно-диспетчерской службы, выполняют земляные работы и устраняют повреждения.

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Напомним, основной сферой деятельности АО "Днепропетровскгаз" является распределение природного газа потребителям Днепропетровской области. На сегодняшний день уровень газификации региона составляет 89%. Природный газ получают более чем 600 тыс. семей и 2,3 тыс. предприятий, учреждений и организаций.

Компания занимает второе место по распределению природного газа среди предприятий нефтегазовой отрасли Украины. Объемы распределения составляют около 1,7 млрд кубометров газа в год.

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