Аграрии получили 175 миллионов компенсации за покупку отечественной техники, – Минагрополитики

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия, передает БизнесЦензор.

В министерстве отметили, что на сегодня в программе участвуют 9 уполномоченных банков: "Ощадбанк", "Приватбанк", "Укрэксимбанк", "Укргазбанк", "Райффайзен банк Аваль", "Пивденны", ПУМБ, "Индустриалбанк" и "Кредобанк".

С начала года этой программой воспользовались 1513 сельскохозяйственных товаропроизводители, в том числе 773 фермерские хозяйства.

В целом сельхозпроизводителями приобретено 2583 единиц техники и оборудования на сумму 842,8 млн грн. В частности, приобретено 49 тракторов, 1 зерноуборочный комбайн, 2 автомобиля сельхозназначения, 2089 единиц обрабатывающей техники и 456 – другого оборудования.

Среди крупнейших получателей компенсации от государства – сельхозпроизводители Винницкой (22,5 млн грн), Сумской (15,5 млн грн), Одесской (12 млн грн), Хмельницкой (10,7 млн грн) и Кировоградской (10,6 млн грн) областей.

Напомним, на 2019 год государственным бюджетом по программе "Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей" предусмотрены расходы на сумму 881,79 млн грн.

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