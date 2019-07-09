"Укрэнерго" выставит в июле счета сразу по двум тарифам

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго", передает БизнесЦензор.

Как пояснили в компании, счета за услуги за июль будут содержать обязательную к уплате сумму, расчитанную по тарифам, действовавшим до 1 июля, – 57,4 грн за МВт-ч.

В то же время в графе "рекомендовано к уплате" будет указана сумма, рассчитанная по приостановленному решением суда тарифу на второе полугодие 2019 года.

"НЭК "Укрэнерго" рекомендует оплачивать счета за свои услуги именно по тарифам, указанным в графе "рекомендовано к уплате". Это позволит обеспечить выполнение функций, возложенных на компанию в новом рынке электроэнергии, и соответственно, поддерживать операционную безопасность энергосистемы", – сказано в сообщении.

В компании отмечают, что "Укрэнерго" также сможет в полном объеме выполнять свои спецобязательства, в которые входит, в частности, и плата Гарантированному покупателю разницы между рыночной ценой электроэнергии из ВИЭ и "зеленому" тарифу, а также закупку электроэнергии для компенсации технологических потерь в сетях".

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По данным "Укрэнерго", в настоящее время Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), разрабатывает проект постановления, которым будет установлен новый тариф компании с 1 августа 2019 года. Его планируется установить на уровне 312,12 грн за МВт-ч, или на 10,2% меньше оспариваемого в судах (347,43 грн за МВт-ч).

"Это связано с уменьшением расходов на приобретение электроэнергии для компенсации технологических потерь, стоимость которой определяется с учетом цены электроэнергии НАЭК "Энергоатом" на электронных аукционах (80%) и средней ценой электроэнергии на "рынке на сутки вперед" (20%", – отмечается в сообщении.

В то же время "Укрэнерго" направило регулятору обращение, в котором обосновало необходимость пересмотра тарифа на услуги по диспетчерскому (оперативно-технологическому) управлению.

В "Укрэнерго" напоминают, что установленный в конце декабря 2018 года тариф на третий квартал в размере 57,4 грн за МВт-ч не рассчитан для обеспечения работы компании в условиях нового рынка, поскольку не учитывает расходы на выполнение возложенных законодательством на оператора системы передачи функций.

Как сообщалось, 1 июля, в день запуска нового оптового рынка электрической энергии, Окружной админсуд Киева приостановил постановление НКРЭКУ об установлении на второе полугодие 2019 года тарифов для оператора системы передачи электроэнергии НЭК "Укрэнерго" по иску АО "Никопольский завод ферросплавов" Игоря Коломойского.

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