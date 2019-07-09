Зеленский подписал указ о мерах по борьбе с контрабандой

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №505/2019 от 9 июля обнародован на сайте главы государства и вступает в силу со дня, следующим за днем его опубликования.

Согласно документу, Кабинету министров поручено обеспечить на едином веб-портале органов исполнительной власти создать информационный ресурс для добровольного и публичного декларирования товаров значительного количества наименований, которые ввозятся на таможенную территорию Украины одной партией.

Также правительству поручено ежемесячно публиковать отчеты о результатах реализации экспериментального проекта по созданию условий для предотвращения уклонения от уплаты таможенных платежей, утвержденного постановлением Кабмина №479 от 20 июня 2018 года.

Правительство также обязано проработать вопрос обнародования в формате открытых данных обезличенной информации о таможенной стоимости товаров, а также предпринять меры для установления обмена таможенной информацией с информационными системами других государств.

Кабмин также до 1 января 2020 года должен обеспечить с помощью средств электронной связи надлежащего взаимодействия между гарантами, выдающие финансовые гарантии для обеспечения уплаты таможенных платежей, и органами доходов и сборов в соответствии с требованиями Таможенного кодекса.

Секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Александру Данилюку президент поручил внести на рассмотрение СНБО вопрос о создании Межведомственной комиссии по вопросам борьбы с контрабандой и коррупцией на таможне для разработки проекта программы борьбы с контрабандой и коррупцией во время таможенного оформления товаров.

Данилюк также должен обеспечить создание в аппарате СНБО телефона доверия для сообщений о случаях контрабанды и коррупции при таможенном оформлении товаров, а также о действиях, имеющих признаки уклонения от уплаты таможенных платежей.

Зеленский также решил рекомендовать Генеральной прокуратуре, Службе безопасности и Национальной полиции предпринять меры по недопущению предоставления поручений органам доходов и сборов о проведении осмотров (переосвидетельствования) товаров, транспортных средств коммерческого назначения, кроме случаев передачи поручений по установленной форме в рамках уголовного производства.

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