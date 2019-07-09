БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
09.07.19 16:04

Фонд госимущества выставил на продажу оператора автостанций Киева и области за 196 миллионов

Фонд государственного имущества выставит на продажу государственный пакет 99,9% акций акционерного общества "Киевпассервис" со стартовой ценой 195,9 млн грн.

автобус,карта

Как передает БизнесЦензор, об этом и.о. главы ФГИ Виталий Трубаров сообщил на своей странице в сети Facebook.

Глава ФГИ отметил, что это объект малой приватизации, соответственно аукцион состоится в системе "ProZorro.Продажи" 14 августа.

"В собственности АО "Киивпассервiс" находится шесть автостанций в городе Киеве: АС "Центр", АС "Дарница", АС "Полесье", Центральный автовокзал, АС "Южная", АС "Дачная" и восемнадцать автостанций в Киевской области", – отметил Трубаров.

Согласно условиям приватизации, инвестор обязан сохранять работу автостанций, погасить в течение шести месяцев задолженность по заработной плате, не допустить увольнения работников и выполнять коллективный договор.

При этом участие в аукционе запрещено юридическим и физическим лицам и бенефициарным владельцам 10 и более процентов акций, которые имеют отношение к государству-агрессору РФ.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100