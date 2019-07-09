Российская Госдума призвала ввести экономические санкции против Грузии

Это заявление поддержали все политические фракции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

В связи с этим кабинету министров РФ предложено рассмотреть возможность специальных экономических мер в отношении Грузии в рамках закона "О специальных экономических и принудительных мерах".

Как сообщалось, накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что депутаты предлагают правительству рассмотреть возможность прекращения поставок с территории Грузии в Россию вина, газированной воды, а также запрета на денежные переводы в Грузию с территории России.

В правительстве РФ заявили о готовности рассмотреть обращение депутатов Госдумы.

По данным Национального агентства вина Грузии, в 2018 году экспорт грузинского вина в Россию увеличился на 12,4% и составил 53,7 млн бутылок. Это 62,3% от общего объема экспорта.

Напомним, вечером в воскресенье, 7 июля, ведущий "Рустави 2" Георгий Габуния во время итоговой еженедельной программы обратился на русском языке к Владимиру Путину, используя нецензурные выражения.

Президент страны Саломе Зарубишвили и премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе осудили поведение телеведущего.

Ранее российский президент Владимир Путин ввел временный запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний, а в субботу Минтранс РФ остановил полеты грузинских авиакомпаний на территорию РФ с 8 июля.

Кроме того, Роспотребнадзор заявил об усилении контроля за алкогольной продукцией производства Грузии, поступающей на территорию России.

Такие действия российские власти предприяняли после протестов в Грузии, вызванных поведением и заявлениями российских депутатов во время визита в эту страну.

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