Зеленский поручил ввести систему учета древесины на предприятиях Минобороны

Об этом на брифинге сообщил замглавы Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"До 1 ноября у Минобороны есть время, чтобы привести свои лесхозы в чувство. С коммунальными лесхозами сложнее. Там нужно принять закон", – сказал Гончарук.

Представитель Офиса президента отметил, что для части лесхозов такая система уже работает. Поэтому правительству следует усилить контроль над незаконными рубками.

Также президент указом поручил облгосадминистрациям провести разъяснительную работу в этом направлении в громадах.

"Ни правительство, ни президент не могут заставить громаду принять какое-то решение. Мы обяжем (указом, – ред.) местные органы власти провести разъяснительную работу... Ожидаем, что большинство громад добровольно перейдет на централизованную систему", – добавил Гончарук.

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Как сообщалось, предприятия Гослесагентства в 2018 году заготовили 16,5 млн куб. м древесины, что на 3,7% больше, чем в 2017 году.

Общая площадь лесных участков Украины составляет почти 10,4 млн га, лесистость Украины составляет 15,9%.

В подчинении Гослесагентства находится 7,6 млн га лесов (73% лесного фонда Украины).

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