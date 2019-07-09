Три иностранных специалиста ушли из набсовета "Приватбанка"

Об этом говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации НКЦБФР, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как отмечается в сообщении, соответствующее распоряжение Кабмин принял 5 июля в связи с тем, что указанные члены набсовета 13 июня отказались от повторного назначения в него, утвержденного распоряжением Кабмина от 22 мая.

"Приватбанк" уточняет, что, помимо Акчакочи, речь идет об управляющем партнере инвесткомпании Apollo Management Андреа Монетте и авторе реформы финсектора в Ирландии Стивене Силиги.

Одновременно правительство распоряжением от 5 июля назначило в набсовет крупнейшего украинского банка Юлию Мецгер как представителя государства от президента. До этого назначения она была заместителем начальника отдела правового обеспечения банковской деятельности юридического управления "Укрэксимбанка", ранее возглавляла отдел корпоративного права ООО "Юридическая компания "Легальто".

Как сообщалось, на заседании 22 мая Кабинет министров утвердил состав наблюдательных советов государственных "Приватбанка", "Укрэксимбанка" и "Ощадбанка".

Согласно решению Кабмина, независимыми членами наблюдательного совета "Приватбанка" стали Энгин Акчакоча, Андреа Монета, Стивен Силиг, Шэрон Иски, Надир Шейх, Эран Кляйн.

Андреа Монета, Стивен Силиг и Энгин Акчакоча уже были членами набсовета "Приватбанка", сформированного после его национализации.

Представителями государства в набсовете банка утверждены Артем Шевалев от Кабмина и Сергей Олексиенко от Верховной Рады, также должен быть назначен представитель по квоте Администрации президента.

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