"Роснефть" признала сокращение добычи из-за проблем с нефтепроводами

Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя "Роснефти", передает БизнесЦензор.

"Вынужденное снижение добычи связано с сокращением "Транснефтью" приема нефти в систему магистральных нефтепроводов, которые в настоящее время забиты большими объемами суррогатной нефти, препятствующей стабильным поставкам сырья потребителям", – заявил представитель российской нефтяной госкомпании.

По его словам, значительные ограничения в приеме нефти наложены, в частности, на ведущее добывающее предприятие холдинга "РН-Юганскнефтегаз".

Ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что из-за падения производства "РН-Юганскнефтегаз" "Роснефть" существенно сократила добычу за восемь дней июля. По оценке источника Reuters, добыча "РН-Юганскнефтегаза" сократилась в это время по сравнению с уровнем июня на 30%, а добыча "Роснефти" в целом – на 11%, а во всей России – более чем на 3%, опустившись почти до трехлетнего минимума.

8 июля "Транснефть" выпустила заявление, в котором подвергла критике действия "Роснефти". В документе отмечалось, что, "подпевая" Deutsche Welle и Reuters, "Роснефть" формирует негативные представления о российской нефти на международном рынке.

"Роснефть" в ответ заявила, что "неадекватное отношение наших коллег к усилению контроля за качеством сырья в системе транспортировки нефти" вызывает недоумение.

Напомним, прокачка российской нефти Urals по северной и южной веткам трубопровода "Дружба" в объеме около 1 млн баррелей в сутки была остановлена в конце апреля из-за существенного превышения показателей органического хлора.

Покупатели трубопроводной нефти в Словакии, Венгрии, Чехии, Германии и Польше несколько недель не получали российскую нефть по "Дружбе", в том числе через Украину.

Для восстановления поставок часть грязной нефти была возвращена с территории Беларуси в Россию, а также выдавлена в резервне емкости.

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