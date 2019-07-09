Фонд энергоэффективности подписал договор с IFC для запуска кредитования ОСМБ

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко во время подписания документа, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

Соглашение подписали директор Фонда энергоэффективности Юлия Головатюк-Унгуряну и менеджер практики IFC, глобальная практика Всемирного банка "Финансы и рынки" Рольф Берндт.

"Соглашение – правовая основа для полноценного запуска Фонда и старта финансированию программ энергоэффективности в многоквартирных жилых домах, которые создали ОСМД… Благодаря поддержке IFC мы сможем обеспечить управление программой в соответствии с самыми высокими стандартами и достичь поставленных целей", – отметил Зубко.

В рамках Соглашения в течение следующих четырех лет из Фонда энергоэффективности Украины для внедрения энергоэффективных мероприятий в ОСМД будет выделено $235 млн за счет средств госбюджета Украины, финансовой поддержке ЕС и правительства Германии.

Предполагается, что в программе, которая будет финансироваться созданным Фондом энергоэффективности вместе с Многосторонним донорским трастовым фондом примут участие не менее 6000 объединений совладельцев жилья (ОСМД).

"Трастовый фонд, который будет работать под управлением IFC и при поддержке Европейского Союза и Германии, призван помочь Украине уменьшить ее зависимость от импорта газа и параллельно уменьшить государственные субсидии на энергопотребление населению", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в марте Фонд энергоэффективности, Международная финансовая корпорация (IFC, Группа Всемирного банка) и АБ "Укргазбанк" подписали трехстороннее соглашение по запуску программы финансирования проектов термореновации зданий для объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), что позволило выделить финансирование для 15 пилотных проектов в ОСМД на общую сумму около 40 млн грн.

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Фонд энергоэффективности – государственное учреждение, созданное с целью поддержки инициатив по энергоэффективности, внедрения инструментов стимулирования и поддержки осуществления мероприятий по повышению уровня энергетической эффективности зданий и энергосбережения, в частности в жилом секторе, с учетом национального плана по энергетической эффективности, уменьшения выбросов двуокиси углерода с целью выполнения Парижского соглашения, внедрение acquis communautaire ЕС и Договора об учреждении Энергетического Сообщества, обеспечение соблюдения Украиной международных обязательств в сфере энергоэффективности.

Фонд энергоэффективности оказывает поддержку объединениям совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) для внедрения энергоэффективных мероприятий путем предоставления грантов и внедрения комплексных технических решений.

Деятельность Фонда финансируется за счет средств госбюджета Украины, финансовой поддержки ЕС и правительства Германии.

Программа Фонда энергоэффективности реализуется в сотрудничестве с Международной финансовой корпорацией (IFC), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH и Программой развития ООН (ПРООН).

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