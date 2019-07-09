Окружение Медведчука вошло в застройку Микитася на Осокорках, – СМИ

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

В 2005-2006 годах Киевсовет передал ООО "Академ-Клуб" в аренду на 25 лет 2 участка общей площадью 40,24 га для комплексной застройки с отселением жителей на территории 11-го микрорайона жилого массива Позняки-Западные (с. Осокорки) в Дарницком районе Киева.

В декабре 2018 года к лондонской компании"Omnia Trading Ltd, которая была единственным учредителем "Академ-Клуб", присоединилась компания Lurrow Capital Limited (Гернси).

7 июня 2019 вместо Lurrow Capital Limited в состав учредителей вошла кипрская компания Pilawer Limited. Кроме того, в "Академ-Клуб" рядом с руководителем Зохра Нагиев появился также подписант, исполнительный директор Ян Марченко. Теперь все договоры подписываются ими обоими.

Omnia и Pilawer пока владеют по 50% уставного фонда "Академ-клуба".

Конечным бенефициарным владельцем Omnia Trading Ltd является Виктория Гречаная - это соучредитель "Украинской строительной корпорации "Укрбуд", которую возглавляет Олег Майборода. Майборода также возглавляет ООО "Укрбуд Девелопмент", конечным бенефициарным владельцем которого является нардеп Максим Микитась.

Конечным бенефициаром Pilawer Limited значится Александр Кисель из Венгрии.

Руководитель "Академ-Клуб" Зохра Нагиева является соучредителем ряда фирм вместе с Сергеем Якусевичем, заместителем председателя правления "Укрбуда".

Ян Марченко - помощник нардепа Тараса Козака, соратника Виктора Медведчука, которые вместе баллотируются в парламент от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Как известно, Козак за последние пару лет стал владельцем телеканалов NewsOne, 112 и ZIK.

Ян Марченко является руководителем ООО "Укрсвис Легал Сервисис" (в состоянии ликвидации), учредителями которого являются швейцарец Патрик Стач и нардеп Тарас Козак. Также Ян Марченко является руководителем и соучредителем ООО "Прайвет Канселер" вместе с Никитой Позом, причастным к продаже антрацита из оккупированного Донбасса.

Кроме того, Ян Марченко был совладельцем ООО "Тамаваровудэкспорт", ООО "Галицкая аграрная компания", ООО "МБК Агротехника" и ООО "Ландрас-Агро". В 2017 году схема собственности в этих фирмах изменилась и вместо Яна Марченко их совладельцем стала Оксана Марченко, жена Виктора Медведчука. Соучредителем этих фирм также является Богдан Козак - брат нардепа Тараса Козака и бизнес-партнер Сергея Медведчука (брата Виктора Медведчука).

В 2015 году прокуратура в суде потребовала расторгнуть договоры аренды с "Академ-Клубом" и вернуть участки 40,24 га общей стоимостью 150 млн грн Киевсовету из-за нарушения по уплате арендной платы и использования участков не по целевому назначению. Суды апелляционной и кассационной инстанций в удовлетворении иска прокуратуре отказали.

В 2007 году был утвержден Детальный план территории 11-го микрорайона Позняки-Западные. Он предусматривал строительство 5 жилых комплексов. Впрочем, в ноября 2013 года Киевсовет принял решение об обновлении градостроительной документации в Киеве.