PayPal намеренно затягивает приход в Украину, – Смолий

Об этом со ссылкой на Укринформ сообщает БизнесЦензор.

"Мы два года назад вели активные переговоры по привлечению PayPal в Украину. Возможно, я ошибаюсь, но скажу откровенно личное мнение: ближайший к Украине офис PayPal находится в Польше и его возглавляет гражданин нашей соседней северной державы. Он, может, и сдерживает возможность использования этого инструмента, чтобы наши ИТ-специалисты, которые работают на иностранные компании, не могли через PayPal получить деньги в Украине", - сказал Смолий.

Одновременно он подчеркнул, что определенный функционал PayPal все же доступен в Украине. "Одним из направлений работы этой платежной системы является прием средств, и украинцы сегодня могут пополнить свои кошельки и за их счет рассчитываться там, где принимается эта платежная единица", - отметил глава Нацбанка.

PayPal – международная электронная платежная система, основанная в 1998 году Илоном Маском.

PayPal используют более 230 миллионов человек в 190 странах. Деньги пользователей, введенные в PayPal, хранятся на счетах в банке Wells Fargo. Штаб-квартира компании расположена в Калифорнии.