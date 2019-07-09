БизнесЦензор

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09.07.19 12:26

Апелляционный суд оставил в силе решение о незаконном повышении цены газа в 2016 году

Шестой апелляционный административный суд отклонил апелляцию Кабинета министров и подтвердил незаконность повышения цены на газ в мае 2016 года.

суд

Об этом со ссылкой на Судебно-юридическую газету сообщает БизнесЦензор.

Суд отклонил апелляцию Кабмина и подтвердил законность решения коллегии судей Окружного административного суда Киева, которая удовлетворила иск лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко против правительства относительно незаконного повышения цены на газ.

Как сообщал БизнесЦензор, в марте Окружной административный суд Киева по Тимошенко признал противоправным и недействительным постановление правительства №315, которое устанавливало единую цену на газ на уровне 6879 грн за тысячу кубометров (без НДС).

В то же время, согласно данным в базе на сайте Верховной Рады, указанное постановление недействительно. Распоряжение правительства, которое оспаривала Тимошенко, утратило силу на основании постановления КМ № 867 от 19.10.2018.

НАБУ проводит расследование принятой Кабинетом министров формулы формирования цены на газ, которую называют "Дюссельдорф+".

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