БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
09.07.19 10:39

Экс-руководителя филиала "Укрзализныци" подозревают в присвоении 7 миллионов

Экс-руководители Центра управления промышленностью, который является филиалом АО "Укрзализныця", подозреваются в присвоении 7 млн грн.

укрзализныця

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

Правоохранители расследуют закупку по завышенным ценам оборудования филиалом "Укрзализныци" у предприятия, которое связано его экс-руководителем.

Внутренней проверкой установлено, что при закупке передвижного дробильно-сортировочного комплекса было безосновательно завышена его стоимость более чем на 7 млн грн, сообщает "Укрзализныця".

Также оборудование стоимостью почти 16 млн грн было поставлено на предприятие не соответствующего качества: китайского производства, вместо украинского, как было заявлено в тендерном предложении.

Материалы проверки были переданы в Государственный бюро расследований, где открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100