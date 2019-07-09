Экспорт пшеницы из Украины, РФ и Казахстана вырастет на 4%, – Reuters

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

Основная часть пшеницы из трех стран экспортируется по Черному морю в Африку и страны Ближнего Востока, которые также являются важными покупателями для ЕС, чей урожай в этом году, как ожидается, тоже вырастет.

В целом экспорт из РФ, Украины и Казахстана вырастет на 4% до 63,2 миллиона тонн в стартовавшем 1 июля сезоне, показал опрос 19 аналитиков, трейдеров и представителей отрасли.

Общий урожай пшеницы трех стран в 2019 году вырастет на 8,5% до 120,4 миллиона тонн, показал медианный прогноз.

В России, которая, как ожидается, останется крупнейшим в мире экспортером пшеницы, июньская жара спровоцировала снижение ряда прогнозов в последние недели, а некоторые аналитики могут вновь ухудшить оценки. Агентства СовЭкон и ИКАР в понедельник снизили прогноз урожая пшеницы в 2019 году.

Согласно предварительным данным, качество урожая пшеницы в Украине и РФ будет выше обычного, что создает предпосылки для более высоких цен и конкуренции между двумя странами.

"СовЭкон" сообщил, что из-за жаркой погоды в июне содержание протеина в новом урожае на юге России, вероятно, будет выше среднего.

По словам трейдера, занимающегося Украиной, основное отличие по сравнению с предыдущим сезоном - изменение качества пшеницы: "Из-за высоких температур протеин выше, чем обычно".

В этом году в Украине будет значительно больше продовольственного зерна, и это означает, что конкуренция с Россией только вырастет, так как рынки сбыта у обеих стран практически одинаковые, сказал другой украинский трейдер.

Среди других факторов, которые могут повлиять на торговлю пшеницей из РФ, - стагнация производства мяса птицы и наметившееся сокращение темпов прироста производства свинины, что может снизить внутреннее потребление зерна.

Казахстан, крупнейший производитель зерна в Центральной Азии, который начнет сбор урожая в сентябре, в последнее время экспортировал меньше муки из-за роста мощностей мукомольных предприятий в центральноазиатских странах, сообщила французская консалтинговая компания Agritel.

"Основной задачей для Казахстана будет экспортировать свою муку вместо большего объема пшеницы", - добавила Agritel.