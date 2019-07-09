БизнесЦензор

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09.07.19 08:30

В мире впервые с 2008 года уменьшилось количество миллионеров

По данным консалтинговой фирмы Capgemini, в 2018 году в мире насчитывалось 18 миллионов человек с состоянием больше $1 миллиона, что на 0,3% меньше, чем в 2017 году.

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Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Сокращение числа миллионеров наблюдается впервые за 10 лет, со времен кризиса 2008 года.

Совокупное состояние миллионеров также уменьшилось по сравнению с предыдущим годом - почти на 3 процентных пункта, до 68,1 триллиона долларов. "Падение рынков акций, как правило, бьет особенно сильно", - прокомментировал ситуацию эксперт компании Клаус-Георг Майер.

Первое место по числу долларовых миллионеров занимают США, затем следуют Япония, Германия и Китай. Гражданством этих четырех стран обладает больше 60% миллионеров в мире.

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