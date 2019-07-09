Burisma Злочевского начала эксплуатацию 3 новых скважин

Об этом со ссылкой на Нефтерынок сообщает БизнесЦензор.

Глубина двух из трех скважин превышает 6 тыс. метров, тем самым обеспечив им статус одних из самых глубоких не только в портфеле Burisma Group, но и среди других газодобывающих компаний Украины.

Бурение проводилось безамбарным методом с полной утилизацией отходов американским оборудованием. Это позволило успешно пробурить скважины до проектной глубины со значительным опережением проектных сроков.

По словам CEO Burisma Group Тараса Бурдейного, бурение каждой из скважин было завершено в течение 6 месяцев.

"Глубина скважины №38 на Карайкозовском месторождении составляет 5250 м, а ее суточные показатели превысили наши ожидания, дав 200 тыс. газа и 100 кубов конденсата. Скважины №5 и №7 на Водяновском месторождении имеют глубины более 6000 метров: 6210 и 6520 метров соответственно. Бурение велось с помощью безамбарного метода, станками SK2000 SK3000. С каждой скважины Водяновского месторождения ожидается получить еще лучшие результаты", – говорит Бурдейный.

Согласно инвестиционному плану, в феврале 2019 г. Burisma Group начала бурение скважины №3 на Водяновском месторождении. Всего же до конца года планируется пробурить 18 скважин.

Burisma Group начала реконструкцию установки комплексной подготовки газа (УКПГ) на Водяновском месторождении, которая позволит увеличить суточные объемы подготовки природного газа с нынешних 500-600 тыс. до 3 млн кубометров. Стоимость реконструкции обойдется в 160 млн грн.

Burisma Group осуществляет разведку, добычу, выполнение сервисных услуг и реализацию углеводородов. Бенефициаром группы является бывший министр экологии времен президентства Виктора Януковича Николай Злочевский.

Группе подконтрольны "Эско-Пивнич", "Куб-Газ", "Пари", "Первая украинская нефтегазовая компания", "Системойлинжиниринг", "Надрагаз", "Алдеа-Украина", "Бурисма Сервис", "Технокомсервис", "Надрагазвыдобування", "Газойлинвест" и "Нафтогазопромыслова геология".