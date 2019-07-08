Зеленский анонсировал визит в США до конца лета

Об этом глава государства заявил после саммита Украина-ЕС, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Обсуждают, у всех сложный календарь, смотрят даты. Летом, я так понимаю", – сказал Зеленский.

В середине июня специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что точная дата визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон пока не определена.

"Дональд Трамп направил президенту Зеленскому приглашение посетить Белый дом. Однако сроки этого визита еще надо согласовать", – отметил Волкер.

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Как сообщалось, в субботу Владимир Зеленский заявил, что единственным человеком, способным решить проблему "Северного потока-2" в интересах Украины, является президент США Дональд Трамп.

"Единственное решение этого вопроса – у меня состоится встреча с президентом США. Это единственный человек, который, я уверен, решит этот вопрос в сторону Украины", – сказал Зеленский.

По словам президента, ни канцлер ФРГ Ангела Меркель, ни президент Франции Эмманюэль Макрон не будут влиять на продолжение строительства указанного газопровода в связи с давлением со стороны бизнеса обеих стран.

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