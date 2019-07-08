Запретившая полеты авиакомпании SkyUp судья Барышевского суда решила уволиться

Об этом свидетельствует повестка заседания Высшего совета правосудия, передает БизнесЦензор со ссылкой на Liga.net.

В частости, вопрос отставки судьи Литвиненко совет рассмотрит 18 июля.

На прошлой неделе стало известно, что 24 июня Государственное бюро расследований (ГБР) начало уголовное производство в отношении судьи Литвиненко по факту "вынесения судьей заведомо неправосудного решения" (ч. 1 статьи 375 УКУ). Эта статья предусматривает санкции в виде ограничения свободы до 5 лет или лишение свободы от 3 до 5 лет.

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Как сообщалось, Барышевский районный суд Киевской области 24 мая приостановил действие лицензии SkyUp в качестве обеспечения иска жительницы Барышевки, которая якобы пожаловалась на качество услуг перевозчика.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заверил, что компания продолжит работать в нормальном режиме без стрессов для пассажиров. Кроме того, министр увидел в этом решении следы совладельца крупнейшего авиаперевозчика страны, компании МАУ Игоря Коломойского.

Авиакомпания подала апелляцию на решение суда, назвав его абсурдным и незаконным, учитывая, что суд не имеет полномочий останавливать действие лицензии, а истец никогда не покупала билеты у SkyUp и никогда не была клиентом авиакомпании.

Журналисты программы "Схемы" установили местную жительницу, от имени которой был подан иск. В интервью она заявила, что не подавала иск против SkyUp и подтвердила, что не была клиентом компании. Также она сообщила, что в связи с ситуацией обратилась в полицию и написала заявление об отказе от иска.

Однако совладелец компании SkyUp сообщил 2 июля, что Пасенко обратилась в прокуратуру, полицию и ГБР с требованием открыть уголовное дело против перевозчика за невыполнение решения Барышевского суда.

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