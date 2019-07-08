Власти России назвали углубление интеграции условием переговоров о ценах на газ для Беларуси

Об этом заявил вице-премьер российского правительства Дмитрий Козак, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

По словам российского чиновника, переговоры об интеграции уже идут. После их завершения будет понятно, как стороны будут сближать рынки газа и будет ли создан единый или общий рынок газа.

По словам Козака, решение будет выработано в ближайшее время.

Напомним, 3 июля президент Владимир Путин объявил, что обсудит вопросы интеграции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 18 июля в Петербурге.

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Как сообщалось, в декабре прошлого года президент Александр Лукашенко заявил, что под предлогом глубокой интеграции Москва на самом деле хочет включить Беларусь в состав России.

"Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте, разрушайте страну и вступайте в состав России. Я всегда задаю вопрос: такие вещи во имя чего делаются? Вы подумали о последствиях? Как на это посмотрят в нашей и вашей стране и международное сообщество? Не мытьем, так катаньем инкорпорируют страну в состав другой страны", – заявил Лукашенко, подчеркнув, что ​суверенитет для Беларуси – "это святое".

В марте Лукашенко отмечал, что Россия не реагирует на предложения Минска о начале переговоров о цене на газ с 2020 года.

Президент Беларуси напомнил, что белорусская сторона требует, чтобы ей назначили справедливую цену, чтобы белорусские потребители оказались в равных условиях с российскими.

Правительства обеих стран ранее предполагали, что переговоры по газу активизируются в начале весны 2019 года, а к 1 июля будет подготовлено согласованное решение о цене на газ для Минска с 2020 года.

Согласованная цена на 2018 год составила $129 за тысячу кубометров, а на 2019 год - $127 за тысячу кубометров.

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