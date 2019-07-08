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08.07.19 18:53

Фонд гарантирования выставил на продажу кредиты на 10 миллиардов с дисконтом 95%

Фонд гарантирования сформировал десятимиллиардный пул (по балансовой стоимости) из невыкупленных ранее активов, которые выставлялись на торги в составе 1-1,5-миллиардных пулов.

аукцион

Указанный пул выставлен на торги 22 июля по голландской модели аукциона с начальной ценой 459,78 млн грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Фонда.

Организатором открытых торгов указано ООО "Эксито Партнерс и Коэн Украины".

В состав пула входят права требования и другие имущественные права по кредитным договорам, которые заключены с субъектами хозяйствования и физическими лицами, а также дебиторская задолженность.

Указанные активы находятся на балансе 10-ти неплатежеспособных банков, а именно: АО "Банк "Финансы и Кредит", ПАО "Радикал Банк", ПАО "Укрбизнесбанк", ПАО "Энергобанк", ПАО "Банк "Киевская Русь", ПАО "Профин Банк", ПАО КБ "Евробанк", АО "Дельта Банк", ПАО "Платинум Банк", АО "Имэксбанк".

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