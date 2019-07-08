Госдума России предложит запретить импорт грузинского вина и минералки

Об этом заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин по итогам заседания совета Думы, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

"Предлагаем правительству рассмотреть возможности прекращения поставок с территории Грузии в Россию вина, воды газированной. Обсудили вопросы прекращения перечисления с территории России денежных переводов", – сообщил Володин.

По словам спикера, совет принял решение единогласно, это предложение 9 июля будет рассмотрено депутатами Госдумы.

Напомним, вечером в воскресенье, 7 июля, ведущий "Рустави 2" Георгий Габуния во время итоговой еженедельной программы обратился на русском языке к Владимиру Путину, используя нецензурные выражения.

Президент страны Саломе Зарубишвили и премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе осудили поведение телеведущего.

Как сообщалось, ранее российский президент Владимир Путин ввел временный запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний, а в субботу Минтранс РФ остановил полеты грузинских авиакомпаний на территорию РФ с 8 июля.

Кроме того, Роспотребнадзор заявил об усилении контроля за алкогольной продукцией производства Грузии, поступающей на территорию России.

Такие действия российские власти предприяняли после протестов в Грузии, вызванных поведением и заявлениями российских депутатов во время визита в эту страну.

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