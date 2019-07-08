Евросоюз напомнил об условиях выделения 500 миллионов евро помощи для Украины

Об этом говорится в тексте декларации сторон по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"ЕС готов предоставить второй транш (500 млн евро) Четвертой программы макрофинансовой помощи, как только будут выполнены соответствующие условия", – сказано в документе.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил европейских партнеров за готовность предоставить Украине второй транш Четвертой программы макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро.

Как сообщалось, в июне глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что Украина может получить второй транш макрофинансовой помощи ЕС в размере 500 млн евро уже до конца 2019 года.

При этом он уточнил, что есть еще пять условий, которые Украине необходимо выполнить.

"В основном они касаются борьбы с коррупцией, а также реформ в экономической сфере. Наиболее важная из них – это введение НАПК автоматизированной проверки электронных деклараций госслужащих", – сказал Мингарелли.

Ранее в Минфине рассчитывали, что 500 млн евро макрофинансовой помощи от Евросоюза Украина может получить в конце марта, если выполнит необходимые для этого условия.

Читайте также: Украина подписала пять соглашений с ЕС на 127 миллионов евро

Напомним, представители Украины и ЕС в сентябре 2018 года подписали кредитное соглашение о предоставлении 4-й программы макрофинансовой помощи ЕС Украине (MFA IV) на 1 млрд евро и меморандум о взаимопонимании, в котором закреплены условия выделения этих средств. Сумма в 1 млрд евроразделена на два равных транша.

Первый транш объемом 500 млн евро Европейская комиссия перечислила Украине в декабре 2018 года.

Евросоюз с 2014 года предоставил Украине 2,81 млрд евро макрофинансовой помощи. Третий транш третьей программы макрофинансовой помощи на 600 млн евро был отменен 18 января 2018 года из-за нарушения страной согласованных условий.

Украина не выполнила четыре требования, в частности, снятие запрета на экспорт леса-кругляка, запуск автоматической проверки е-деклараций, закон о кредитном реестре НБУ и проверка информации о бенефициарных владельцах компаний.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram