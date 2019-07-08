Зеленский поддержал предложение Кучмы по торговле с оккупированным Донбассом

Об этом президент заявил совместной пресс-конференции с лидерами ЕС по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что касается вопросов с экономической блокадой. Я не хочу, чтобы меня здесь неправильно поняли. Вы знаете, что все это возможно, мы в Минске об этом говорим. Помню, как господина Кучму интерпретировали СМИ – интерпретировали неправильно. Все возможно, все в ближайшее время можно открыть. Но, пожалуйста, верните тогда наши незаконно национализированные предприятия, которые находятся сейчас на временно оккупированных территориях", – сказал Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

Как сообщалось, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кучма 19 июня заявил о возможности пересмотра решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о торговых ограничениях к неподконтрольным отдельным районам Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) после возвращения расположенных на них активов в украинское правовое поле.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик заявил, что контактная группа на сегодняшнем заседаниипо предложению Кучмы обсудит снятие экономической блокады с подконтрольных пророссийским боевикам отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Сам Кучма пояснял, что решение по отмене временного запрета и восстановлении транспортных контактов с неподконтрольными территориями нужно принимать на уровне СНБО после рассмотрения вопросв аудита украинских предприятий на оккупированных территориях, которые были "национализированы" подконтрольными России боевиками.

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Напомним, президент Владимир Зеленский 3 июня назначил главой украинской делегации Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе главу государства в 1994-2005 годах Леонида Кучму, который уже представлял Украину в ТКГ в 2014-2018 годах.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) 15 марта 2017 года принял решение временно прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей, кроме грузов, имеющих гуманитарный характер.

Решение было принято в ответ на насильственный захват пророссийскими боевиками украинских предприятий, расположенных на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Этому предшествовал ряд акций с участием общественных организаций и народных депутатов, которые требовали прекратить торговлю с оккупированными территориями.

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