Зеленский надеется договориться с Россией о продолжении транзита газа в сентябре

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил совместной пресс-конференции с лидерами ЕС по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Насколько мне известно, планируется продолжить этот разговор (о транзите газа, – ред.) в декабре. Но это вопрос энергетической безопасности Украины и моя позиция, позиция нашей команды заключается в том, что именно в сентябре мы хотим сесть за стол и решить этот вопрос", – сказал Зеленский.

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Как сообщалось, российский "Газпром" считает невозможным подписание нового контракта на транзит газа через Украину, основанного на европейских правилах, а также требует от "Нафтогаза Украины" отказаться от взыскания долга в $2,6 млрд в зарубежных судах во исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.

На минувшей неделе министр энергетики РФ Александр Новак на встрече с заместителем председателя Еврокомиссии Марошем Шефчовичем заявил, что Украина, Россия и Европейская комиссия могут возобновить трехсторонние консультации по газовым вопросам только во второй половине сентября.

Российская сторона отказалась согласовать проведение таких переговоров по предложению Еврокомиссии как в мае, так и в июне, заявляли в НАК "Нафтогаз Украины", обвиняя российскую сторону в попытке затянуть переговоры.

Напомним, 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом", который усиленно продвигает проекты "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

В НАК "Нафтогаз Украины" неоднократно заявляли, что считают базовым вариант прекращения российским "Газпромом" транзита после достройки газопровода "Северный поток-2".

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